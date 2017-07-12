Запасы антрацитового угля на ТЭС выросли сразу на 7%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 5 по 12 июля текущего года увеличились на 6,8% – до 745,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки сократились на 4,8% – до 1,675 миллиона тонн с 1,759 миллиона тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 1,5% – до 2,420 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что Украина для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 миллиона тонн антрацита и 2-2,2 миллиона тонн угля газовых марок.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.