Лидеры ЕС договорились распределить 5 млрд. евро

Лидеры стран Европейского Союза договорились о распределении неизрасходованных 5 млрд. бюджетных евро на энергопроекты и на распространение широкополосного Интернета в сельской местности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции после окончания заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

«Мы договорились относительно 5 млрд. евро на конкретные энергетические проекты», - сказал он.

В свою очередь, вице-премьер-министр Чехии Александр ВОНДРА отметил, что в перечне конкретных проектов, на которые планируется потратить эти средства, есть и газопровод «Набукко».

Он добавил, что на реализацию этого проекта предусмотрено 200 млн. евро для Австрии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Германии.

Как сообщал УНИАН, 17 марта министры иностранных дел стран-членов ЕС не смогли достичь компромисса относительно распределения 5 млрд. неизрасходованных бюджетных евро на проекты поддержки создания энергетической инфраструктуры и распространения широкополосного Интернета. Одной из наибольших была проблема относительно того вносить ли развитие газопровода “Набукко” в перечень проектов отдельной строкой.

В конце 2008 года Еврокомиссия предложила потратить 5 млрд. евро неизрасходованных в 2008 году бюджетных средств на энергетическую инфраструктуру (3,75 млрд. евро) и развитие сельского хозяйства (1,25 млрд. евро).

Еврокомиссия, в частности, предлагала потратить 1,250 млрд. евро на поддержку проектов по улавливанию и хранению “парниковых” газов, 1,750 млрд. евро – на строительство газовой и электрической инфраструктуры для объединения сетей стран-членов ЕС, 0,5 млрд. евро – на поддержку прибрежных воздушных электростанций.

Эти расходы должны были стать частью одобренного Европейским Советом в декабре 2008 года плана стимулирования развития экономики в 2009 году на 200 млрд. евро или 1,5% ВВП.