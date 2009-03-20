ЕК назвала основу инвестирования украинской ГТС

Подписание 23 марта на конференции в Брюсселе совместной декларации Европейского Союза, Украины и международных финансовых организаций станет основой предоставления инвестиций на модернизацию украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине, 23 марта в Брюсселе представители Европейского Союза и Украины встретятся с представителями международных финансовых организаций, а также газовой промышленности для обсуждения шагов, необходимых для модернизации газотранспортной системы Украины.

Ожидается, что на конференцию “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” прибудут более 200 участников, которые обсудят реформы, необходимые для обеспечения стабильности, надежности, эффективности и прозрачности этой инфраструктуры на последующие десятилетия.

Еврокомиссия будет представлена президентом Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и комиссарами ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Во время конференции ожидается подписание Совместной декларации ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основы предоставления инвестиций.

Накануне конференции Ж.БАРРОЗУ в очередной раз выразил уверенность, что Украина является стратегическим партнером для ЕС, особенно в газовой отрасли, а модернизация ее газотранспортной системы станет неотъемлемым столпом развития стабильной и надежной общей европейской энергетической инфраструктуры.

В свою очередь, А.ПИБАЛГС добавил, что нынешний газовый спор между Украиной и Россией лишь еще раз подтвердил ключевую роль Украины в энергетической безопасности ЕС.

В Еврокомиссии напоминают, что, принимая во внимание важность украинской транзитной системы для роста спроса на импортированный газ в ЕС, программа Еврокомиссии по технической помощи INOGATE в 2003-2007 годах провела ряд исследований, результаты которых показали, что на 2009-2015 годы понадобится 2,5 млрд. евро инвестиций для модернизации системы с целью сохранения ее текущих эксплуатационных мощностей.

«Общая международная инвестиционная конференция по модернизации ГТС Украины даст возможность всем заинтересованным сторонам обсудить контекст, в котором будут осуществляться инвестиции в газотранспортную систему Украины», - отмечают в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Украину на конференции будут представлять глава государства Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По состоянию на 1 января 2008 года газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.