Польша с сентября увеличит мощности для поставки газа в Украину

Государственная компания-оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» и польская Gaz-System намерены увеличить мощности по транспортировке природного газа в направлении Украины с 1 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба Gaz-System.

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Согласно сообщению, через газоизмерительную станцию «Германовичи» с 1 сентября по 30 апреля можно будет поставлять 250 тыс. куб. м газа в час, в период с 1 мая по 31 августа – 167 тыс. куб. м газа в час.

Свободная пропускная способность будет предлагаться на аукционах.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. В прошлом году «голубое» топливо импортировалось только из стран ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.