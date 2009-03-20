Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила прогнозную оптовую цену электроэнергии на апрель на 0,85% – до 400,5 грн. за МВт/ч, по сравнению с установленной на март этого года.

Об этом сказано в постановлении комиссии от 19 марта №328, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ незначительно повысила прогнозную оптовую цену электроэнергии на март на 0,49% – до 397,1 грн. за МВт/ч.

До этого в течение ноября 2008 года - февраля 2009 года прогнозная оптовая цена электроэнергии оставалась неизменной - 395,17 грн. за МВт/ч.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% - с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% - с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).