НАК «ЭКУ» пока не передала ФГИ госпакет «Одессаоблэнэрго»

НАК «Энергетическая компания Украины» пока не передала Фонду государственного имущества государственный пакет акций энергоснабжающей компании ОАО «Одессаоблэнерго».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

«Пакет акций пока не передан», - сказал он.

В то же время пресс-секретарь сообщил, что Минтопэнерго уже получило официальный запрос ФГИУ на изъятие акций «Одессаоблэнерго» из уставного фонда НАК «ЭКУ» для выставления на биржевые торги.

Как сообщал УНИАН, 18 марта исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что государственный пакет акций "Одессаоблэнерго" может быть выставлен на приватизацию уже через неделю, после того как решатся спорные вопросы акционеров этого предприятия.

Он отметил, что в течение недели НАК "Энергетическая компания Украины" передаст акции предприятия ФГИУ, после чего объявление о приватизации объектов будет опубликовано в официальной прессе.

«У нас есть договоренность, что буквально на протяжении недели (произойдет передача акций – УНИАН)», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

В пятницу, 20 марта, ОАО «Одессаоблэнерго» вновь не смогла провести внеочередное собрание акционеров из-за отсутствия кворума. Повестка дня несостоявшегося собрания включала вопросы, связанные с утверждением результатов подписки на акции допэмиссии, изменением состава органов управления (Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления).

Провести собрание акционеров с указанной повесткой дня компания не может с марта 2007 года.

6 ноября 2006 года на внеочередном собрании акционеры ОАО «Одессаоблэнерго» приняли решение увеличить уставный фонд ОАО в 2,92 раза - до 152 млн. грн. путем проведения дополнительной эмиссии акций. Согласно решению, уставный фонд Общества увеличивается на 100 млн. грн. путем закрытого размещения 400 млн. именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн.

Ранее уставный фонд ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» составлял 51 млн. 123,89 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго». ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", входящая в российскую группу VS Energy, контролирует управление 55,36% акций энергоснабжающей компании. Еще около 14% контролирует FS Traiding, входящая в группу «Финансы и кредит» Константина ЖЕВАГО.