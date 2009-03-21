Мировые цены на нефть изменились незначительно

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 20 марта, изменились незначительно и разнонаправленно, передает агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,55 доллара - до 51,06 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов возросла на 0,03 доллара и достигла отметки в 52,07 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,55 доллара - до 51,22 доллара за баррель.