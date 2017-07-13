Международный трейдер Trafigura в 8 раз увеличил поставки газа в Украину

Международный трейдер Trafigura в июне в 8 раз нарастил объемы поставок природного газа в Украину в адрес своей дочерней компании «Трафигура Украина» по сравнению с импортом в мае. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

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В июне «Трафигура Украина» получила по импорту от своей материнской компании 62 млн куб. м, тогда как в мае объем составлял около 8 млн куб. м. Trafigura осуществляет поставку через все три возможных маршрута – Польшу, Словакию и Венгрию, при этом основной объем был завезен через Венгрию. Ни в июне, ни в мае Trafigura не продавала газ никому из украинских трейдеров, кроме своей дочерней компании.

Напомним, в мае Trafigura открыла свое представительство в Киеве и начала принимать участие в электронных торгах природным газом на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ). Также международный трейдер запустил украинскую версию своего сайта. В апреле Trafigura победила на тендере «Укртрансгаза» на поставку 218 млн куб. м газа для технологических нужд ГТС.

ООО «Трафигура Украина» зарегистрирована 6 июля 2016 года 99,5% уставного капитала компании принадлежит нидерландской Trafigura Venchures, остальные 0,5% – Наталии Афанасьевой.

Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Его выручка за 2016 г. составила $98,1 млрд. Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира.