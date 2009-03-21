Тендер на строительство первой в Турции АЭС пройдет после выборов

"Росатом" в апреле ждет окончательного решения по тендеру на строительство АЭС в Турции, сообщил журналистам в субботу глава госкорпорации Сергей Кириенко. "Мы ждем в апреле окончательного решения по Турции (по тендеру на строительство АЭС)", - цитирует его слова РИА "Новости".

Ранее министр энергетики Турции Хильми Гюлер сообщил журналистам, что его страна определится с результатами тендера на строительство первой в стране АЭС после местных выборов, которые должны пройти 29 марта.

Консорциум из российских ЗАО "Атомстройэкспорт", ОАО "Интер РАО ЕЭС" и турецкой Park Teknik является единственным участником тендера на строительство первой в Турции АЭС, которую планируется возвести у населенного пункта Аккую на побережье Средиземного моря. Структура тендера на строительство АЭС в Турции состоит из нескольких этапов. Изначально он предусматривает вскрытие конверта с условиями конкурса, затем конверта, в котором содержится техническое предложение участника тендера. После одобрения технических условий вскрывается третий конверт, содержащий финансовые условия. В декабре 2008 года "Атомстройэкспорт"получил от турецких властей положительное заключение на техническую часть тендерного предложения. 19 января 2009 года энергокомпания ТЕТАШ вскрыла третий конверт консорциума, в котором был указан тариф за производимую электроэнергию в 21,16 цента за киловатт-час. Тогда же было объявлено, что "Атомстройэкспорт"представил Турции скорректированное предложение с учетом изменения экономических условий. "Атомстройэкспорт"предлагает построить в Турции четыре энергоблока проекта "АЭС-2006"общей мощностью 4,8 тысячи мегаватт. Как сообщил в феврале пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков, строительство АЭС может быть закончено к 2012 году.