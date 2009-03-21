Ющенко хочет продать ГТС Украины западным компаниям

Истинным намерением президента Украины Виктора Ющенко в отношении отечественной газотранспортной системы (ГТС) является ее продажа транснациональным кампаниям, что нанесет непоправимый ущерб интересам страны, заявил РИА Новости в субботу депутат фракции Компартии в Верховной Раде Евгений Царьков.

23 марта в Брюсселе состоится международная инвестиционная конференция, на которой будут обсуждаться вопросы модернизации газотранспортной системы Украины. Киев планирует привлечь на реконструкцию ГТС более 3 миллиардов долларов инвестиций. По закону ГТС Украины не может быть приватизирована. "Ющенко заявил, что намерен включить ГТС Украины в европейскую систему, но на самом деле за этим кроется ее продажа - никто просто так включать не будет. Он намерен отдать 51% газотранспортной системы транснациональным компаниям. Это направлено против России. Это может привести к потере Украиной транзита, к разрыву отношений с монополистом ("Газпромом"), и мы будем покупать газ - российский - в Германии", - сказал Царьков. По его словам, за такими планами украинского президента стоит геополитика. "Ющенко выполняет заказ Запада", - сказал депутат. Ежегодно по территории Украины в Европу прокачивается около 120 миллиардов кубометров газа. Украина и Россия с 2009 года перешли на рыночную формулу ценообразования по газу, вместе с тем, в нынешнем году цена для Украины остается самой низкой в Европе кроме Белоруссии (в среднем по году 228 долларов за тысячу кубов). Царьков считает более выгодным газовое сотрудничество с Россией. Он привел в пример Белоруссию, которая пошла именно по такому пути, где прибыль от транзита делится пополам, а цена на газ для страны ниже, чем на Украине.