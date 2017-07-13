К осени на украинские ТЭС может поступить более 225 тысяч тонн африканского угля

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" (Одесская область) планирует до сентября отправить на украинские теплоэлектростанции более 225 тысяч тонн дефицитного антрацитового угля из Южной Африканской Республики.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта, в июле-августе предприятие планирует выполнить разгрузку трех судов, прибывших из ЮАР, и отправить на теплоэлектростанции более 225 тысяч тонн энергетического угля.

Согласно графику, 21 июля судно Panamax Zhao Yaung Feng доставит в Украину вторую партию антрацита для ТЭС ДТЭК. Разгрузить судно планируется за трое суток.

Как отметил и. о. директора госпредприятия "МТП "Южный" Виталий Жуковский, в настоящее время порт ожидает партию груза из ЮАР, и готов оперативно выполнить отправку вагонов с углем. По его словам, первое судно Panamax Alexander с 75 тысяч тонн угля марки "А" было разгружено у причала предприятия в конце мая за 2,5 суток. Еще за 2 недели, согласно плану, груз прибыл на теплоэлектростанции.

"На 2017 ДТЭК законтрактовал 675 тысяч тонн угля в ЮАР с возможностью увеличения поставок в 1 миллион тонн. Кроме энергетического угля, до 1 сентября ГП "МТП "Южный" планирует разгрузить более 130 тысяч тонн импортного коксующегося угля и экспортировать более 1,54 миллиона тонн ЖРС", - сказал Жуковский.

Отмечается, что за 6 месяцев этого года порт "Южный" выполнил перевалку 6,6 миллиона тонн грузов, из которых 97% - грузы предприятий группы СКМ, в том числе, импортный уголь составил около 24%, руда и металл ("Метинвест") - 76%.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за последнюю неделю (с 5 по 12 июля) запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций увеличились на 6,8% – до 745,5 тысячи тонн.

Вопрос снабжения углем тепловой генерации особо остро встал после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января.

Справка УНИАН. Морской торговый порт "Южный" – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 метра, глубины у причалов – 14-15,5 метра). Общая протяженность причалов - около 2,6 километра.