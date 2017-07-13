Европейские газотранспортные операторы намерены модернизировать украинскую ГТС - президент

Европейские газотранспортные операторы намерены совместно модернизировать и эксплуатировать украинскую газотранспортную систему, сообщил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС.

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"Есть намерение европейских газотранспортных операторов совместно модернизировать и эксплуатировать украинскую газотранспортную систему и хранилища", - сказал Порошенко.

Также глава государства сообщил о намерении провести в 2018 году конференцию по использованию возможностей ГТС Украины.

"Мы предложили Европейской комиссии также провести в 2018 году конференцию, международный форум по перспективам использования газотранспортной системы Украины под условным названием "Потенциальные возможности газотранспортной системы Украины для энергетической безопасности Европы", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Украине необходимо развивать ГТС перед лицом российских политически мотивированных газотранспортных проектов в Европе.

"Также убежден, что в конце концов нам удастся остановить реализацию политически мотивированных российских проектов", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по словам главы национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой Украины позволит нашей стране сохранить статус транзитного государства.

Согласно транзитному контракту от 2009 года между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", российская компания обязана ежегодно, в течение 10 лет, прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа. "Газпром" ни разу не выполнил данное условие.

В текущем году Минэнергоугля прогнозирует объем транзита газа через ГТС на уровне 90 миллиардов кубометров.

Россия пытается реализовать проект "Северный поток-2", предусматривающий строительство в обход Украины двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой "Северного потока".