Нацкомиссия увеличила плату "Укргидроэнерго" за электроэнергию в 1,5 раза

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение увеличить плату за отпуск электроэнергии компанией-оператором ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" в 1,5 раза - до 33,99 копейки/кВт-ч, а также увеличила размер инвестиционной программы компании на 2017 год на 24% - до 4,734 миллиарда гривень. Соответствующее решение было принято на очередном заседании комиссии.

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Кроме этого, НКРЭКУ пересмотрела ставки платы за рабочую мощность и снизила ставку на третий квартал на 50% - до 138,4 тысячи гривень за 1 МВт, на четвертый – на 1,3%, до 134,5 тысячи гривень за 1 МВт.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года НКРЭКУ приняла решение снизить плату на отпуск электроэнергии для "Укргидроэнерго" на 22,3% - до 21,7 копейки/кВт-ч, а также увеличила размер инвестиционной программы компании на 2017 год на 9,5% - до 3,839 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре, общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.