В "Укртрансгазе" объяснили снижение транзита газа

Государственная компания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" объясняет снижение транзита российского газа через территорию Украины плановым ремонтом на газопроводе "Союз".

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Согласно сообщению пресс-службы компании, с 11 по 13 июля 2017 года оператор украинской газотранспортной системы проводит шестой в текущем году комплекс планово-профилактических и ремонтных работ (ППР) на транзитных магистральных газопроводах.

"В связи с этим согласовано отключение участка магистрального газопровода "Союз" (1724-1754 км), и, соответственно, запланировано существенное уменьшение объема транзита российского газа по территории Украины. На период проведения работ прием природного газа в украинскую ГТС из Российской Федерации ограничен до 230 миллионов кубометров в сутки (через ГИС Суджа), а транспортировка голубого топлива в европейские страны (через ГИС Берегово, Теково, Ужгород) - до 220 миллионов кубометров в сутки", - сказано в сообщении.

Сообщается, что план проведения планово-профилактических и ремонтных работ на транзитных газопроводах в 2017 году был согласован между "Укртрансгазом", "Газпромом" и операторами ГТС европейских стран.

По данным "Укртрансгаза", по состоянию на 13 июля суточные объемы транзита российского газа через украинскую ГТС составили 193,9 миллиона кубометров в сутки.

Как сообщал УНИАН, 5 июля этого года суточные объемы транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) достигли рекордных показателей за последние 6 лет – 270,9 миллиона кубометров.

Транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. За первое полугодие 2017 года транзит газа вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – 45,7 миллиарда кубометров.

По данным "Укртрансгаза", украинская ГТС может обеспечивать транзит природного газа из России в страны ЕС и Молдову в условиях значительного колебания суточных объемов спроса на западной границе Украины, а именно – в диапазоне 250 миллионов кубометров в сутки. Кроме того, ее работа является более надежной и прозрачной по сравнению с газопроводами "Турецкий поток", "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые строятся (или уже построены) Россией в обход территории Украины.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".