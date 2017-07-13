Китайцы планируют построить на Николаевщине ветровую электростанцию

Китайская компания TBEA International Ltd изучает вопрос строительства в Николаевской области ветровой электростанции мощностью 500 МВт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности по итогам рабочей встречи с представителями компании.

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"Во время встречи обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией проекта строительства ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Николаевской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что представители компании сообщили о заинтересованности в участии в ряде проектов, обозначили основные преимущества и отметили, что пилотный проект в Украине уже прошел все необходимые экспертизы и получил положительное заключение, в том числе о влиянии на окружающую среду.

В пресс-службе Минэнергоугля сообщили, что TBEA является ведущим производителем современного энергетического оборудования.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетики до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с 6-8% (показатель на сегодня) до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом, цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

По данным Минэнергоугля, за 5 месяцев 2017 года доля альтернативных источников генерации в общем балансе производства электроэнергии составила 8,9% (с учетом крупных ГЭС и ГАЭС).