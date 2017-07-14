Цены на нефть растут после публикации доклада МЭА

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на оптимизме инвесторов, связанном с улучшением прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по спросу на нефть в 2017 году, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:29 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до 48,53 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,17%, до 46,16 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году - на 160 тысяч баррелей в день, до 98 миллионов баррелей в сутки. В предыдущем докладе мировой спрос на нефть ожидался на уровне 97,84 миллиона баррелей в сутки. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу, вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день, до 99,4 миллиона баррелей в сутки. Ускоренный рост показателя стран вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скомпенсирует возможное его снижение со стороны стран ОЭСР.

"Как стало известно изданию The Wall Street Journal от руководителя отдела исследований фирмы ценных бумаг Guotai Junan International Грейс Лю, рынок нефтяных фьючерсов восстанавливается, хотя и медленнее, чем ожидалось ранее", - подчеркивает издание.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации недельной статистики по числу нефтяных и газовых буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) позднее в пятницу. По итогам завершившейся 7 июля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,3%, до 952 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 512 штук, или в 2,2 раза.