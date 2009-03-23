Ющенко и Тимошенко сегодня в Брюсселе обсудят судьбу ГТС

Сегодня в Брюсселе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО примут участие в Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы.

В ходе конференции планируется выступление главы Украинского государства, главы правительства Украины, комиссара Европейской комиссии по вопросам энергетики Андриса ПИБАЛГСА, президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и др.

По итогам конференции запланировано подписать совместное заявление. Ожидается, что ее подпишут премьер-министр Украины, комиссар Еврокомиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, А.ПИБАЛГС, Президент европейского инвестиционного банка Филип МАЙШТАДТ, первый вице-президент ЕБРР Варел ФРИМАН, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

Напомним, как ранее сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине, подписание 23 марта на конференции в Брюсселе совместной декларации Европейского Союза, Украины и международных финансовых организаций станет основой предоставления инвестиций на модернизацию украинской газотранспортной системы.

Ожидается, что на конференцию “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” прибудут более 200 участников, которые обсудят реформы, необходимые для обеспечения стабильности, надежности, эффективности и прозрачности этой инфраструктуры на последующие десятилетия.

Накануне конференции Ж.БАРРОЗУ в очередной раз выразил уверенность, что Украина является стратегическим партнером для ЕС, особенно в газовой отрасли, а модернизация ее газотранспортной системы станет неотъемлемым столпом развития стабильной и надежной общей европейской энергетической инфраструктуры.

В свою очередь, А.ПИБАЛГС добавил, что нынешний газовый спор между Украиной и Россией лишь еще раз подтвердил ключевую роль Украины в энергетической безопасности ЕС.

В Еврокомиссии напоминают, что, принимая во внимание важность украинской транзитной системы для роста спроса на импортированный газ в ЕС, программа Еврокомиссии по технической помощи INOGATE в 2003-2007 годах провела ряд исследований, результаты которых показали, что на 2009-2015 годы понадобится 2,5 млрд. евро инвестиций для модернизации системы с целью сохранения ее текущих эксплуатационных мощностей.

По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.