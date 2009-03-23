Сегодня в Брюсселе состоится конференция по вопросам ГТС

Сегодня в Брюсселе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО примут участие в Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы.

В ходе конференции планируется выступление главы Украинского государства, главы правительства Украины, комиссара Европейской комиссии по вопросам энергетики Андриса ПИБАЛГСА, президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ и др.

По итогам конференции запланировано подписать совместное заявление. Ожидается, что ее подпишут премьер-министр Украины, комиссар Еврокомиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, А.ПИБАЛГС, Президент европейского инвестиционного банка Филип МАЙШТАДТ, первый вице-президент ЕБРР Варел ФРИМАН, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.