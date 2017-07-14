Частные облгазы должны платить за пользование газораспределительными сетями - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде призвал парламент поддержать законопроект, позволяющий насчитывать плату за пользование газораспределительными сетями, которые на данный момент эксплуатируются частными облгазами на бесплатной основе.

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"Нам нужно принять закон, который разрешит насчитывать плату за пользование сетями. В том числе мы работаем над тем, чтобы дать местным органам власти возможность управления сетями на уровне городов, районов и так далее. Как только мы найдем правильное юридическое решение, в том числе при поддержке украинского парламента - нужен закон, который позволит нам насчитывать плату за пользование сетями, - мы это сделаем", - сказал Гройсман.

При этом глава правительства подчеркнул, что в случае выявления фактов неправомерной передачи сетей в пользование частным компаниям будут немедленно приняты меры по их возвращению в госуправление.

"Если мы увидим во время нашей работы, что были злоупотребления во время передачи (сетей в управление частным компаниям - УНИАН), мы абсолютно немедленно будем принимать все юридические меры по возвращению государственного в государство", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, правительство 12 июля поддержало и направило в Верховную Раду проект закона, который снимает запрет на концессию и аренду газораспределительных систем (ГРС) или их составляющих, владельцем которых является государство.

21 февраля Кабмин утвердил проект типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Минэнергоугля провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.