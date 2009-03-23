Ющенко: нужна единая позиция власти по ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость выработки единой позиции украинской власти в вопросе сотрудничества с Евросоюзом по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, комментируя участие В.ЮЩЕНКО в Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, которая состоится сегодня в Брюсселе.

Она отметила, что Украина выступила с инициативой такой конференции, чтобы привлечь инвестиционный ресурс для модернизации национальной газотранспортной системы. Важная миссия этого масштабного технологического проекта – уменьшить риски поставок природного газа европейским потребителям.

По мнению Президента, этот проект является компонентом политики европейской интеграции Украины, стратегической целью которой является членство нашего государства в ЕС. Учитывая это, глава государства считает, что уже сегодня необходимо начинать модернизацию украинской ГТС в соответствии с правовыми и техническими стандартами и нормативами Евросоюза.

«Президент отмечает необходимость выработки единой позиции украинской власти по данному вопросу. С этой целью, а также для экономии бюджетных средств, он пригласил премьер-министра Украины, которая также примет участие в конференции, лететь в Брюссель одним самолетом», – отметила пресс-секретарь главы государства.

Во время визита запланированы переговоры В.ЮЩЕНКО с президентом Европейского инвестиционного банка Филипом МАЙШТАДТОМ, во время которых, в частности, будет затронута тема получения Украиной кредитной линии по финансированию малого и среднего бизнеса. Эта встреча состоится в рамках продолжения диалога с Международным валютным фондом. Президент отметил, что принципиальные требования МВФ к Украине не сняты, несмотря на положительную составляющую последних сигналов от руководителей этого учреждения. Это, в первую очередь, проведение пенсионной реформы, изменение акцизной политики, стабилизация банковской системы и курсовой политики.