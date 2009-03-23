Евросоюз зинтересован в эффективной работе ГТС Украины

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет о заинтересованности ЕС в эффективном функционировании украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар ЕС заявила сегодня в Брюсселе, открывая Международную инвестиционную конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

«Украинская газотранспортная система является фундаментальной в европейской системе поставок газа», - сказала комиссар.

Она отметила, что через украинскую ГТС в страны – члены ЕС поставляется 80 процентов всего газа из Российской Федерации.

Комиссар отметила, что в соответствии с подготовленным украинской стороной мастер-планом модернизации украинской ГТС повысится на 25% ее эффективность, что позволит больше поставлять газа в ЕС.

Вместе с тем, она отметила необходимость одновременно с модернизацией осуществлять структурные реформы внутреннего украинского рынка газа.