На модернизацию ГТС нужно в 10 раз больше, чем заявляется

В ОАО «Газпром» считают, что сумма, необходимая для модернизации украинской ГТС, должна быть в 10 раз больше той, которая обсуждается на проходящей сегодня в Брюсселе международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

Он уточнил, что согласно имеющимся у него данным, на сегодняшний день обсуждается сумма в 3 млрд. долл., которую необходимо в течение 7 лет направить на модернизацию ГТС.

«Это, приблизительно, в 10 раз меньше того, что нужно на самом деле, так что я не очень понимаю, каковы будут результаты конференции… Пока непонятен предмет, что здесь будет обсуждаться. Пока что я вижу какой-то несерьезный подход к этому вопросу… Если тут никто не понимает цены вопроса, тогда, наверное, можно сказать, что мы сбираемся привлечь 3 млрд. долл. Но сколько реальных денег будет привлечено и что за них можно будет сделать для модернизации, пока не понятно», - пояснил В.ГОЛУБЕВ.

При этом он отметил, что абсолютно очевидно то, что ГТС Украины действительно нуждается в серьезной модернизации.

Как сообщал УНИАН, по данным Еврокомиссии, на 2009-2015 годы понадобится 2,5 млрд. евро инвестиций для модернизации украинской ГТС с целью сохранения ее текущих эксплуатационных мощностей.

По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.