"Нафтогаз" ищет специалистов для антикоррупционных расследований

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» объявил тендер ожидаемой стоимостью до 25 млн грн на услуги по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований внутри холдинга с целью выявления и ликвидации последствий неправомерных действий, в том числе и случаев экономического мошенничества, сообщила пресс-служба «Нафтогаз».

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Согласно сообщению, услуги, которые должны быть предоставлены подрядчиком до 31 декабря 2018 года, будут включать расследования: подозрительных операций; фальсификации финансовой отчетности; нарушений нормативно-правовой базы; взяточничества и коррупции; ненадлежащих бизнес-отношений; незаконного присвоения активов; конфликта интересов.

Ожидается, что привлечение международных экспертов будет способствовать построению эффективной внутренней системы противодействия коррупции и совершенствованию бизнес-процессов в холдинге.

Конечный срок подачи тендерных предложений – до 11:00 14 августа 2017 года.

Среди требований к потенциальным участникам тендера – наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, наличие документально подтвержденного опыта проведения финансовых и антикоррупционных расследований, в том числе на территории ЕС или США и на территории Украины. Кроме того, участник должен подтвердить наличие должным образом оборудованного офиса/офисов на территории стран ЕС, один из которых должен быть расположен на территории Великобритании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.