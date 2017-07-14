"Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на 25%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-июне 2017 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25% – до 24,543 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

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Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за 6 месяцев 2017 года составили 21,140 миллиарда гривень (86,1%), недоплата – 3,403 миллиарда гривень.

В отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 13,334 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за январь-июнь текущего года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2016 года до 45,726 миллиарда кВт-ч с 43,315 миллиарда кВт-ч. За отчетный период доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики составила 59,9%.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.