Тимошенко: для ЕС модернизация ГТС Украины выгодней

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что модернизация украинской ГТС гораздо выгоднее для Европы, чем строительство новых газопроводов, и вложение 5,5 млрд. долларов позволит увеличить пропускную способность ГТС на 60 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по вопросу модернизации украинской ГТС в Брюсселе.

«Мы знаем, что много говорят об альтернативных путях поставок газа (в Европу – УНИАН) в обход Украины. В последнее время эта идея стала достаточно популярной, о ней много говорят. Но я хочу обратить внимание, что строительство новых газопроводов – это десятки и десятки млрд. долларов новых денег – это колоссальные инвестиции. Но если в украинскую ГТС вложить 5,5 млрд. долл., то это даст возможность увеличить пропускную способность украинской ГТС на выходе на 60 млрд. куб. м (в год – УНИАН). Я хочу, чтобы кто-то мне назвал хотя бы еще один более эффективный с экономической точки зрения и более целесообразный – с экономической, а не политической, точки зрения проект», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она призвала инвесторов к сотрудничеству в направлении модернизации ГТС Украины.

Вместе с этим премьер-министр подчеркнула, что для проведения работ по модернизации и расширению ГТС необходимо иметь твердые гарантии со стороны России и Европейского Союза по объемам транзита газа через территорию Украины в долгосрочной перспективе.

«Если вкладывать те деньги, которые предусмотрены для модернизации и реконструкции, если вкладывать эти 5,5 млрд. долларов в увеличение объемов экспорта – мы должны быть уверены в том, что транзит газа будет проходить по территории Украины в полном масштабе, который может обеспечить Украина», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что результаты сегодняшней конференции будут общим вкладом в дело обеспечения энергетической и экономической безопасности всего европейского континента. Она также подчеркнула, что сегодняшняя конференция подтверждает внимание и заинтересованность Евросоюза в модернизации украинской ГТС. А Украина, в свою очередь, движется в направлении «всеохватывающего сближения с ЕС» и последовательно принимает меры для интеграции в европейский энергетический рынок. Важным шагом в этом направлении является присоединение Украины к договору об энергетическом содружестве. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в Украине понимают тот объем работы, который необходимо выполнить для получения членства в этом содружестве. Прежде всего, объем этих работ касается приведения украинского законодательства к европейским нормам. В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что стратегия Украины о синхронном объединении энергетических сетей Украины и ЕС остается неизменной. Она также отметила, что это объединение даст возможность Украине реализовать потенциал по увеличению выработки электроэнергии минимум на 30%.

«Кроме коммерческой выгоды для всех сторон, такая синхронизация станет существенным фактором повышения безопасности энергопоставок как Украины, так и объединенной Европы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Еврокомиссии, на 2009-2015 годы понадобится 2,5 млрд. евро инвестиций для модернизации украинской ГТС с целью сохранения ее текущих эксплуатационных мощностей. В то же время, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ раскритиковал названную сумму, указав, что «сумма, необходимая для модернизации украинской ГТС, должна быть в 10 раз больше той, которая обсуждается на проходящей в Брюсселе международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС».

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.