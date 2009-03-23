Пибалгс: Украина обязалась имплементировать директиву ЕС

Украина обязалась имплементировать директиву ЕС об организации газового рынка от 2003 года до 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня на Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

«Украина взяла на себя обязательство имплементировать директиву до 2011 года, что является очень важным», - сказал он.

Говоря в целом о деятельности газотранспортной системы, комиссар ЕС отметил, что транзит газа должен проходить при условии обеспечения трех основных принципов: независимость оператора по поставкам газа, деятельность оператора на коммерческой основе и получение им прибыли, соответствие тарифов расходам оператора на содержание газотранспортной системы.

Комиссар ЕС также отметил, что спрос на газ в Европе по самому оптимистическому сценарию в будущем не уменьшится, или даже, наоборот, увеличится. Именно поэтому, отметил он, Украина остается очень важным партнером ЕС в транзите газа.

«Возможно, важнейшим партнером», - сказал он.