Министр энергетики РФ неудовлетворен декларацией по ГТС

Министр энергетики России Сергей ШМАТКО выражает неудовлетворение проектом итоговой декларации конференции по модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом С.ШМАТКО заявил сегодня в ходе Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.

«Приехав сюда, мы с удивлением обнаружили, что производители и поставщики остались в стороне от подготовки декларации», - сказал он.

«Любая модернизация украинской газотранспортной системы без консультаций с Российской Федерацией представляется неразумной», - добавил российский министр.

Он отметил, что при реализации двустороннего подхода могут возникнуть риски обеспечения поставок газа, поскольку может привести к необходимости пересмотра существующих договоров на поставки.

С.ШМАТКО отметил, что Россия настаивает на трехстороннем сотрудничестве при модернизации украинской ГТС, которое должно предусматривать равноправное и взаимовыгодное партнерство, а также принятие решений на основе консенсуса.

Говоря о конкретных пунктах декларации, которые не устраивают российскую сторону, министр, в частности, отметил записанное в проекте документа намерение Украины вступить в Энергетическое сообщество.

Заявив о праве Украины присоединяться к этой организации, С.ШМАТКО, вместе с тем, выразил опасение, что это может привести к пересмотру тарифов на транзит газа без учета мнения поставщика или к перекладыванию части тарифов на плечи поставщика.

Кроме того, С.ШМАТКО заявил, что предусмотренный в проекте декларации доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа может, по мнению России, способствовать появлению посредников на рынке как новых, так и, возможно, старых.

Кроме того, по словам российского министра, предусмотренная проектом декларации возможность расширения мощностей газотранспортной системы, «не вполне соответствует» намерениям и России, и ЕС диверсифицировать маршруты поставок газа.

С.ШМАТКО также заявил о том, что Россия будет настаивать на выполнении договоренностей, достигнутых между премьер-министрами России и Украины осенью 2008 года, соглашений, подписанных в январе нынешнего года, на сохранении разумных тарифов на транзит и создании международного механизма гарантий надежного транзита газа через Украину.

«Продолжение обсуждения в двухстороннем формате принуждает нас серьезно задуматься о надежности традиционных рынков сбыта», - подчеркнул С.ШМАТКО.

Как сообщал УНИАН, по итогам конференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” ожидается подписание Совместной декларации ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.