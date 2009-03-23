Брюссельская декларация закрепит ГТС в госсобственности Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что итоговый документ сегодняшней Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы закрепляет принадлежность ГТС государству Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на конференции в Брюсселе, премьер, в частности, сказала: “Совместное заявление четко фиксирует, что газотранспортная система Украины является и будет оставаться, согласно действующим в Украине законам, государственной собственностью”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот документ (итоговый документ конференции – УНИАН) будет свидетельством доверия со стороны Евросоюза к украинской ГТС, как надежной системе транзита газа европейским потребителям.

“Это фактически прекращает какие-либо разговоры о ненадежности ГТС Украины. Заявление дает сигнал всем потенциальным инвесторам, которые хотят присоединиться к этому процессу (модернизации ГТС – УНИАН), что этот процесс поддерживается Европой, Украиной и также, уверена, поддерживается Российской Федерацией”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что документ будет свидетельствовать о дальнейшем стремлении сторон к приведению стандартов ГТС и энергетического сектора Украины к европейским нормам.

“И что самое главное - декларация, которая будет подписана сегодня, признает ГТС Украины неотъемлемой частью общеевропейской энергетической инфраструктуры”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодняшняя конференция, отметила премьер-министр Украины, имплементация подписанных документов создает предпосылки для постепенной интеграции Украины во внутренний энергетический рынок Евросоюза и будет содействовать приобретению членства Украины в европейском энергетическом содружестве.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что модернизация ГТС позволит привлечь для работ компании-подрядчики как из Украины, так и из других стран.

Между тем, министр энергетики России Сергей ШМАТКО выражает неудовлетворение проектом итоговой декларации конференции по модернизации газотранспортной системы Украины.

«Приехав сюда, мы с удивлением обнаружили, что производители и поставщики остались в стороне от подготовки декларации», - сказал он.

«Любая модернизация украинской газотранспортной системы без консультаций с Российской Федерацией представляется неразумной», - добавил российский министр.

Он отметил, что при реализации двустороннего подхода могут возникнуть риски обеспечения поставок газа, поскольку может привести к необходимости пересмотра существующих договоров на поставки.

С.ШМАТКО отметил, что Россия настаивает на трехстороннем сотрудничестве при модернизации украинской ГТС, которое должно предусматривать равноправное и взаимовыгодное партнерство, а также принятие решений на основе консенсуса.

Говоря о конкретных пунктах декларации, которые не устраивают российскую сторону, министр, в частности, отметил записанное в проекте документа намерение Украины вступить в Энергетическое сообщество.

Заявив о праве Украины присоединяться к этой организации, С.ШМАТКО, вместе с тем, выразил опасение, что это может привести к пересмотру тарифов на транзит газа без учета мнения поставщика или к перекладыванию части тарифов на плечи поставщика.

Кроме того, С.ШМАТКО заявил, что предусмотренный в проекте декларации доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа может, по мнению России, способствовать появлению посредников на рынке как новых, так и, возможно, старых.

По словам российского министра, предусмотренная проектом декларации возможность расширения мощностей газотранспортной системы, «не вполне соответствует» намерениям и России, и ЕС диверсифицировать маршруты поставок газа.

С.ШМАТКО также заявил о том, что Россия будет настаивать на выполнении договоренностей, достигнутых между премьер-министрами России и Украины осенью 2008 года, соглашений, подписанных в январе нынешнего года, на сохранении разумных тарифов на транзит и создании международного механизма гарантий надежного транзита газа через Украину.

«Продолжение обсуждения в двухстороннем формате принуждает нас серьезно задуматься о надежности традиционных рынков сбыта», - подчеркнул С.ШМАТКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой принимают участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО

По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.