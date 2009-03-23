Евробанки готовы инвестировать в ГТС

Европейские банки выражают готовность инвестировать проекты, связанные с модернизацией украинской ГТС, при условии проведения реформ энергетического рынка в Украине.

Об этом шла речь во время Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.

В частности, президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Филипп МАЙШТАДТ подчеркнул, что этот проект является приоритетным для ЕИБ, поскольку повышает безопасность транзита российского газа в Европу. Он подчеркнул, что банк готов финансировать инвестиционные проекты по реконструкции ГТС, однако для этого Украина должна выполнить ряд условий. В частности, государство должно дать гарантии относительно готовности проведения реформ энергетического рынка, а также вопросами модернизации ГТС должна заниматься независимая организация, которая прозрачно будет осуществлять все финансовые операции.

«Нужен автономный оператор, который бы действовал на коммерческой основе», - сказал Ф.МАЙШТАДТ.

Он также отметил, что проект модернизации украинской ГТС было бы целесообразно проводить в несколько этапов, и первым этапом должна стать оценка, в каком состоянии находится украинская ГТС, и что нужно делать.

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Валер ФРИМАН также отметил важность проекта, связанного с модернизацией ГТС. Он подчеркнул, что декларация, которую сегодня планируется подписать, является первым шагом этого проекта.

«Это дорожная карта, которая указывает на то, каким путем необходимо идти, и ЕБРР является надежным партнером в этом проекте», - сказал В.ФРИМАН, также подчеркнув важность проведения реформ в Украине в энергетическом секторе.

Представитель Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР подчеркнул, что Всемирный банк уже сотрудничает с Украиной в энергетическом секторе. Так, на сегодняшний день в энергетический рынок Украины вложено 100 млн. долларов Всемирным банком. Он подчеркнул, что Всемирный банк поддерживает сегодняшнюю инициативу и желает ей успеха.