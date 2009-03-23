Россияне покинули инвестконференцию по ГТС

Российская делегация, присутствовавшая на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

Как заявил УНИАН заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, дальнейшее развитие конференции делегации России не интересно.

“Нам не интересно то, что будет дальше. И так все ясно... Нам жалко, что Украину втянули в европейские разборки”, - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В свою очередь, министр энергетики Сергей ШМАТКО высказал мнение, что вряд ли итоги этой конференции будут интересны самой Украине. Члены украинской делегации заявили о том, что Украина строит планы с банками и им, безусловно, есть интерес предоставлять кредитные средства. Интерес же России заключается в том, чтобы украинская ГТС была модернизирована и гарантировала бесперебойную работу на длительный период.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ сегодня заявил, что сумма, необходимая для модернизации украинской ГТС, должна быть в 10 раз больше той, которая обсуждается на проходящей сегодня в Брюсселе международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.

Напомним, что сегодня после подписания итогового документа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и первый заместитель главы НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО на конференции представили мастер-план модернизации ГТС Украины.