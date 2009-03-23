Украина присоединится к Договору о европейском энергопространстве
В ближайшее время
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина в ближайшее время присоединится к Договору о совместном европейском энергетическом пространстве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.
В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что неотъемлемой частью европейского энергетического пространства станет все Каспийско-Черноморско-Балтийское энерготранзитное пространство, над созданием которого ведется работа.
Президент подчеркнул, что Украина хочет интегрироваться в единое европейское энергетическое пространство, чтобы существенно усилить возможности – на основе прозрачных, рыночных правил, которых неуклонно будут придерживаться стороны.