Украина присоединится к Договору о европейском энергопространстве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина в ближайшее время присоединится к Договору о совместном европейском энергетическом пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что неотъемлемой частью европейского энергетического пространства станет все Каспийско-Черноморско-Балтийское энерготранзитное пространство, над созданием которого ведется работа.

Президент подчеркнул, что Украина хочет интегрироваться в единое европейское энергетическое пространство, чтобы существенно усилить возможности – на основе прозрачных, рыночных правил, которых неуклонно будут придерживаться стороны.