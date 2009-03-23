Ющенко: проект реконструкции ГТС будет выгодным
Потребление газа будет расти
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что проект по реконструкции украинской газотранспортной системы будет экономически выгодным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.
Он подчеркнул, что после преодоления финансово-экономического кризиса объемы потребления газа в Европе будут расти, поэтому модернизация украинской газотранспортной системы, по мнению главы государства, в первую очередь, экономически выгодный проект.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что Украина предложила Европейскому Союзу план модернизации украинской ГТС. Он подчеркнул, что реализация проекта будет гарантировать объединение политических, интеллектуальных, технических и финансовых усилий и возможности Украины и Европы.
«Модернизация украинской ГТС удостоверит справедливый баланс интересов между поставщиками, потребителями и транзитерами газа», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что сегодня есть все условия для модернизации украинской ГТС.
«Мы на пороге принципиальных решений, которые усилят безопасность и прозрачность поставок газа европейским потребителям по оптимальному маршруту через территорию Украины», - сказал глава Украинского государства.
Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Украина предлагает международным инвесторам вложить в модернизацию своей газотранспортной системы свыше 3 млрд. долларов.
Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины : на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.
По оценкам экспертов НАК «Нафтогаз Украины», пропускную способность украинской ГТС можно расширить на 60 млрд. кубометров в часза счет инвестирования 5-6 млрд. долларов США, что втрое дешевле, чем создание новых "обходных" маршрутов (например «Северный поток»).