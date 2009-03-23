США не обсуждали финансовую поддержку украинской ГТС

Соединенные Штаты Америки не рассматривали возможность предоставления Украине финансовой поддержки на модернизацию газотранспортной системы в ходе сегодняшней международной конференции по этому вопросу, которая проходит в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, отвечая на вопрос журналистов в рамках международной конференции «Куда идет Европа? Горизонты новой архитектуры безопасности на континенте».

«Не рассматривался вопрос финансовой поддержки украинской газотранспортной системы», - сказал он.

В то же время посол сообщил, что представители США принимают участие в конференции по модернизации украинской ГТС в Брюсселе.

«Очень хотелось бы, чтобы украинская газотранспортная система стала более эффективной, более продуктивной, и мы активно будем принимать участие в дискуссиях, которые будут продолжаться сегодня», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Он также отметил, что США имеют опыт эффективной работы газотранспортной системы, но он сосредоточен в частных компаниях. При этом посол выразил готовность поделиться этим опытом с Украиной. «Мы с радостью предоставим Украине этот опыт, который сосредоточен в частных компаниях и правительственных структурах», - добавил В.ТЕЙЛОР.