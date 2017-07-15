Южно-Украинская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок, работает в заданном режиме

Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, объект отключен сегодня ночью в 2.39 в соответствии с предварительной заявкой.

Во время переходных процессов отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Оборудование третьего энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме.

На первом энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 15 июля 2017 он составляет 0,1 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (три атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (два гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: два гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).