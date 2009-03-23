Украине невыгодна непрозрачность в транзите энергоносителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что Украина имеет единую политическую волю для наведения порядка в энергетической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украине невыгодна непрозрачность в вопросе транзита энергоносителей.

«Это используется против Украины и против всего европейского сообщества. Нам надо сделать уроки, в том числе и из тех событий, которые быть в начале года», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина хочет модернизировать газотранспортную систему, чтобы гарантировать качество ее работы на уровне всех возможных мировых стандартов.

«Мы жизненно заинтересованы, чтобы потребитель в режиме реального времени и пространства всегда и везде знал, где находится и каким образом перемещается купленный им товар», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы хотим окончательно навести порядок в этой сфере (транзите газа – УНИАН), усовершенствовать ее (ГТС – УНИАН) работу, отмести любые коррупционные схемы, убрать наименьшие возможности для политического давления и увеличить совместную экономическую выгоду», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что для этого очень важно создать четкий механизм реализации, обеспечить постоянное сопровождение и бесперебойное выполнение решений, финансирования.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина хорошо осознает ответственность, вытекающую из стратегического значения украинской ГТС. Он напомнил, что свыше трети тех объемов газа, которые получают европейские страны, транспортируется через Украину.