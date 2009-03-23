Украина и ЕС обещают прозрачность инвестиций в ГТС

Украина и ЕС заявили о намерениях совместно работать над обеспечением прозрачности инвестиций в модернизацию украинской газотранспортной системы и осуществлении реформ газового сектора Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместной декларации Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, подписанной сегодня в Брюсселе.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.