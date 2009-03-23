Брюссельская конференция по модернизации ГТС Украины: Россия обиделась…

На фоне проблемы в финансовом секторе немного на задний план отодвинулась газовая сфера. Большинство украинцев в принципе не очень «навострилось» на итоги сегодняшней инвестиционной конференции в Брюсселе, посвященной вопросам модернизации украинской газотранспортной системы. Просто газовый российско-украинский конфликт подзабылся. Но старушка Европа не привыкла к потрясениям и решила поставить в этом вопросе жирную точку. И ей это удалось. Причем не только разобраться с нашей ГТС – сколько, кому и когда - но и «обидеть» Россию. Прецедент состоялся…

России "все ясно"...

По итогам брюссельской конференции планировалось подписание совместной декларации Европейского Союза, Украины и международных финансовых организаций, что должно стать основой предоставления инвестиций на модернизацию ГТС для обеспечения стабильности, надежности, эффективности и прозрачности этой инфраструктуры на последующие десятилетия. Накануне форума комиссар ЕС по энергетике Андрис Пибалгс заявил, что газовый спор между Украиной и Россией лишь еще раз подтвердил ключевую роль нашей страны в энергетической безопасности ЕС. Для Евросоюза очень важно обезопасить себя от участившихся газовых разборок. Слишком далеко они зашли. Но, кажется, первый шаг ЕС на этом пути удался, но не без коллизий. Из двух «спорщиков» одному в Брюсселе пришлось не сладко. Не пережив горечь обид, Россия, не дождавшись финальной части, покинула конференцию. Как заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев, дальнейшее развитие конференции делегации России не интересно.

“Нам не интересно то, что будет дальше. И так все ясно... Нам жалко, что Украину втянули в европейские разборки”, - сказал В.Голубев.

И дело не в том, что «не интересно». Просто не все устраивает северного соседа, он не может смериться, что его мнение не было ключевым. И основные претензии к пунктам декларации, которая, судя по намерениям, может многое изменить на газовом рынке. Так, министр энергетики РФ Сергей Шматко был крайне неудовлетворен проектом этого документа.

«Приехав сюда, мы с удивлением обнаружили, что производители и поставщики остались в стороне от подготовки декларации. Любая модернизация украинской газотранспортной системы без консультаций с Российской Федерацией представляется неразумной», - отметил российский министр. И тут же стал переходить на проверенную практику запугивания. По его словам, при реализации двустороннего подхода могут возникнуть риски обеспечения поставок газа, поскольку это может привести к необходимости пересмотра существующих договоров. С.Шматко подчеркнул, что Россия настаивает на трехстороннем сотрудничестве при модернизации украинской ГТС, которое должно предусматривать равноправное и взаимовыгодное партнерство, а также принятие решений на основе консенсуса.

А что конкретно не устраивает?

Говоря о конкретных пунктах декларации, которые не устраивают российскую сторону, министр, в частности, отметил записанное в проекте документа намерение Украины вступить в Энергетическое сообщество.

Заявив о праве Украины присоединяться к этой организации, С.Шматко вместе с тем выразил опасение, что это может привести к пересмотру тарифов на транзит газа без учета мнения поставщика или к перекладыванию части тарифов на плечи поставщика.

Кроме того, предусмотренный в проекте декларации доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа может, по мнению России, способствовать появлению посредников на рынке как новых, так и, возможно, старых.

По словам российского министра, предусмотренная проектом декларации возможность расширения мощностей газотранспортной системы, «не вполне соответствует» намерениям и России, и ЕС диверсифицировать маршруты поставок газа.

С.Шматко также заявил, что Россия будет настаивать на выполнении договоренностей, достигнутых между премьер-министрами РФ и Украины осенью 2008 года, соглашений, подписанных в январе нынешнего года, на сохранении разумных тарифов на транзит и создании международного механизма гарантий надежного транзита газа через Украину.

«Продолжение обсуждения в двухстороннем формате принуждает нас серьезно задуматься о надежности традиционных рынков сбыта», - подчеркнул С.Шматко.

Да, призадуматься газовому монополисту придется. И при этом вспомнить о сокращении потребления газа с учетом кризиса, который научит мир развивать энергосберегающие технологии, переходить на другие источники, о глобальном потеплении, о ставка на транзит и еще о многом.

Да и с математикой у россиян не все гладко. По данным Еврокомиссии, на 2009-2015 годы понадобится 2,5 млрд. евро инвестиций для модернизации украинской ГТС с целью сохранения ее текущих эксплуатационных мощностей. На конференции цифра уточнялась и поднялась до 5,5 млрд. В Газпроме же считают, что сумма должна быть в 10 раз больше, иначе не выжить. Причем тут Россия предлагает свои ресурсы. Но все прекрасно знают, чем заканчивается медвежья услуга…

Кстати, в ЕС настроение России не поняли. Комиссар ЕС по энергетике Андрис Пибалгс высказал сожаление, что РФ восприняла декларацию как направленную против нее.

«Я сожалею об этом, потому что у нас нет даже в мыслях намерения ослабить позиции «Газпрома» в Европейском Союзе. Я слышал, конечно, это заявление о том, что Россия может искать другие рынки, но европейский рынок – самый лучший для российского газа. Я надеюсь, что это разочарование пройдет», - отметил комиссар.

А.Пибалгс отметил, что пытался объяснить российской стороне, что работа Еврокомиссии направлена на обеспечение стабильности газотранспортного коридора. При этом он заверил, что ЕК продолжит сотрудничество с Россией с тем, чтобы «как-то сгладить это огорчение».

Спасать настроение России пыталась и Тимошенко. На совместном брифинге с председателем Еврокомиссии она заявила, что Украина и Европейский Союз планируют привлечь РФ к модернизации ГТС.

Ж.Баррозу со своей стороны подтвердил эти планы, отметив, что если Россия выскажет желание, то «мы с радостью ее примем».

В декларации следующее...

И все же, декларация подписана. Ее главная заповедь - Украина обязана создать прозрачный газовый рынок.

Но это еще не все. Украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС относительно общих правил внутреннего рынка природного газа, предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Кабинет Тимошенко пообещал дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе, обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных условиях.

При этом реформы газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года, что будет также отражено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в Соглашении о присоединении Украины к энергетическому сообществу.

Обещаний много, но и результаты немалые. И власть это признает. Президент Украины считает, что проект по реконструкции газотранспортной системы будет экономически выгодным. «Модернизация украинской ГТС удостоверит справедливый баланс интересов между поставщиками, потребителями и транзитерами газа», - сказал Виктор Ющенко на конференции. Не забыл он и о России. По словам Президента, при необходимости диалога на уровне «производитель, транзитер и потребитель» Украина готовая к диалогу с РФ в рамках каких-либо других инвестиционных форумов.

И, несмотря на все политические разногласия, в газовом вопросе премьер и Президент солидарны. Тимошенко в унисон Ющенко подчеркивает, что модернизация украинской ГТС гораздо выгоднее для Европы, чем строительство новых газопроводов, и вложение 5,5 млрд. долларов позволит увеличить пропускную способность ГТС на 60 млрд. куб. м газа.

«Я хочу, чтобы кто-то мне назвал хотя бы еще один более эффективный с экономической точки зрения и более целесообразный – с экономической, а не политической, точки зрения проект», - заявила Тимошенко в Брюсселе. И еще Тимошенко подчеркнула, что брюссельская декларация закрепит ГТС в госсобственности Украины.

И это здорово, что высший эшелон власти хоть в этом вопросе определился. Нужно как можно быстрее выходить из кризиса, а без газа, как говорится, и не туда и не сюда. Теперь дело за реализацией всех поднятых в Брюсселе тем. И перепуганная нынешней зимой Европа в этом поможет. А вот с северным соседом сообща будет легче разобраться. Но украинская власть должна быть в этом вопросе едина. И вроде бы предпосылки есть. При этом хочется вспомнить еще один факт. Президент, вспомнив о тяжелом экономическом положении Украины, предложил Тимошенко лететь в Брюссель в одном самолете…

(УНИАН)