Украина готова сотрудничать с Россией в рамках инвестфорумов

Украина готова сотрудничать с Россией в рамках инвестиционных форумов по совершенствованию энергетического рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, комментируя по просьбе журналистов выраженное представителями Российской Федерации неудовлетворение тем, что их страну не привлекли к разработке проекта декларации Международной совместной конференции Украина-ЕС по модернизации газотранспортной системы Украины.

В.ЮЩЕНКО объяснил, что эта конференция задумывалась еще в 2006 году как диалог между транзитером и получателем газа. «Поэтому сама постановка вопроса была достаточно локальной – есть стратегический потребитель и есть стратегический транзитер», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Для того чтобы снять все угрозы и особенно - басни, которые до сегодняшнего дня ходят о ненадежности ГТС Украины, как раз для этого и был инициирован вопрос перед Европейской комиссией, хорошо понимая, что европейские возможности, в том числе и финансовые, были наиболее уместными для того, чтобы провести реформирование и оптимизацию ГТС», - сказал Президент Украины.

В то же время он подчеркнул, что при необходимости диалога на уровне «производитель, транзитер и потребитель» Украина готовая к диалогу с Россией в рамках каких-либо других инвестиционных форумов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания.

«Какая-либо модернизация украинской газотранспортной системы без консультаций с Российской Федерацией представляется неразумной», - сказал российский министр.

С.ШМАТКО отметил, что Россия настаивает на трехстороннем сотрудничестве при модернизации украинской ГТС, которое должно предусматривать равноправное и взаимовыгодное партнерство, а также принятие решений на основе консенсуса.

Говоря о конкретных пунктах декларации, которые не устраивают российскую сторону, министр, в частности, отметил намерение Украины вступить в Энергетическое содружество.

Заявив о праве Украины присоединиться к этой организации, С.ШМАТКО, вместе с тем, выразил опасение, что это может привести к пересмотру тарифов на транзит газа без учета мнения поставщика или к перекладыванию части тарифов на плечи поставщика.

Кроме того, С.ШМАТКО заявил, что предусмотренный проектом декларации доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа может, по мнению России, способствовать появлению посредников на рынке как новых, так и, возможно, старых.

Кроме того, по словам российского министра, предусмотренная проектом декларации возможность расширения мощностей газотранспортной системы не «полностью отвечает» намерениям и России, и ЕС диверсифицировать маршруты поставок газа.

Позже, после объявления церемонии подписания итоговой декларации конференции российская делегация покинула форум. Представители делегации заявили, что дальнейший ход конференции им неинтересен.