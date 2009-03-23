Украина реформирует свой энергосектор до конца 2010 года
16:04, 23 марта 2009Энергетика
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Надеется Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Украине удастся до конца 2010 года реформировать свой энергетический сектор.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с прессой в Брюсселе.
В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами реформирования энергетического сектора Украины.
Он надеется, что до октября текущего года эта группа подготовит план реформирования, чтобы с 2010 года начать его реализацию.
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