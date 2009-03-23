Украина реформирует свой энергосектор до конца 2010 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Украине удастся до конца 2010 года реформировать свой энергетический сектор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с прессой в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами реформирования энергетического сектора Украины.

Он надеется, что до октября текущего года эта группа подготовит план реформирования, чтобы с 2010 года начать его реализацию.