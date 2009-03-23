Fitch подтвердило рейтинги ТНК-BP на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте TNK-BP International Ltd. (далее – ТНК-BP) на уровне «BBB-» (BBB минус) и краткосрочный РДЭ компании в иностранной валюте на уровне «F3». Агентство исключило все рейтинги из списка Rating Watch «негативный» и присвоило негативный прогноз по долгосрочным РДЭ компании.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Fitch также подтвердило рейтинг программы по выпуску гарантированных долговых обязательств TNK-BP Finance объемом 8 млрд. долл. на уровне «BBB-» (BBB минус).

В сообщении указывается, что подтверждение рейтингов отражает новую информацию, касающуюся, как представляется, успешного и мирного разрешения спора между акционерами, который привел к помещению рейтингов под наблюдение в список Rating Watch «негативный» в августе 2008 года. Подтверждение рейтингов также отражает назначение новых топ-менеджеров компании 18 марта 2009 года и следует за предоставлением обновленной информации о ситуации с ключевыми проектами разработки, осуществление которых могло бы быть затруднено при отзыве ключевого технического персонала BP в разгар спора между акционерами.

Справка УНИАН. TNK-BP International Ltd. – зарегистрированная на Британских Виргинских островах материнская структура, в состав которой входит ряд компаний по разведке, добыче, переработке и сбыту, активы и предприятия которых расположены главным образом в России и Украине. Группа ТНК-BP является одной из крупнейших вертикально интегрированных компаний в России и занимает третье место в стране по запасам и объемам добычи нефти.

По данным Fitch, владение и контроль над компанией распределены между BP plc (50%) и «Альфа-Групп» (25%), Access Industries (12,5%) и «Реновой» (12,5%), совместно именуемыми AAR.