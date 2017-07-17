Государственная компания - оператор ГЭС и ГАЭС - "Укргидроэнерго" приводит структуру в соответствие с европейскими требованиями.

Об этом сообщил генеральный директор ЗАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота во время презентации новой структуры компании для представителей Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Мы адаптируем управленческую и организационную структуру под вызовы времени. Главный вызов это - европейская интеграция нашей энергосистемы. В условиях войны должны создать инфраструктуру, которая обеспечит стабильное электроснабжение и необходимое качество электроэнергии для потребителей. Это требует мобилизации имеющихся ресурсов, опережающего внедрения современных технологий, применение новых подходов и практик », - отметил Игорь Сирота.

В рамках мероприятия были представлены основные направления реорганизации ЗАО «Укргидроэнерго», предусматривающие несколько нововведений. В частности, введение Наблюдательного совета и должности корпоративного секретаря предусмотрено в рамках усовершенствования именно корпоративного управления.

Реформирование организационной структуры предполагает в первую очередь совершенствование следующих функций: стратегии и инвестиций, контроля, аудита и внутренней безопасности, управления персоналом и социальными вопросами.

Планируется также создание бюджетно-инвестиционного комитета для принятия эффективных решений по распределению ресурсов и целесообразности инвестиций и утверждение программы корпоративно-социальной ответственности по охране окружающей среды.

«Мы открыться для граждан, потому что мы были и будем государственной компанией, и хотим, чтобы общество знала и понимала, как принимаются решения в компании, переходят процессы, могла влиять на решения и поддерживала наши действия. Вот чем обусловлена ​​необходимость реорганизации, после которой Укргидроэнерго станет самой инновационной компанией энергетического сектора Украины. Именно такую ​​задачу я ставлю всем службам общества », - подытожил гендиректор.

Международные партнеры поддержали реформу корпоративного управления Укргидроэнерго, подчеркнув ее необходимость и значимость в современных условиях изменений на рынке электроэнергии.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко отметила: «Я благодарна руководству за инициативу такой встречи, а также за усиление деятельности в направлении экологии, ведь этот вопрос сегодня остро стоит в обществе».

Кроме того, заместитель министра отметила, что министерство будет координировать процесс реформирования и содействие в получении качественной консультационной помощи от внешних консультантов в области корпоративного управления.