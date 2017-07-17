ЕС поможет Украине определить эффективную модель использования подземных хранилищ газа

Украина и Европейский Союз начали проект комплексного изучения украинских подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщила пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

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Согласно сообщению, учредительное заседание по проекту состоялось 12 июля 2017 года, в котором приняли участие представители «Нафтогаза», «Укртрансгаза», Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Секретариата Энергетического сообщества, «Магистральных газопроводов Украины» и международные консультанты, отобранные ЕС.

«Реализовывать проект будет консорциум, в который входят один из мировых лидеров по управленческому консалтингу, французский оператор ПХГ (Storengy) и международная юридическая фирма (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект финансируется Европейским Союзом и нацелен на разработку устойчивого экономического подхода к использованию украинских подземных хранилищ газа в контексте европейского и украинского энергетического рынка.

Исследование предполагает прогнозирование спроса на услуги по хранению газа на следующие 20 лет и изучение возможностей Украины на рынке ПХГ. «На основе полученных результатов будут разработаны несколько стратегических сценариев оптимального использования украинских ПХГ», - говорится в сообщении.

Команда проекта проанализирует, какие из имеющихся газохранилищ необходимы для эффективной работы газотранспортной системы Украины. Таким образом, этот проект является важным для внедрения Закона Украины «О рынке природного газа» и выполнения обязательств Украины относительно отделения от "Нафтогаза" функции транспортировки газа.

Справка УНИАН. «Нафтогаз Украины» владеет 100% акций "Укртрансгаза", управляющим крупнейшими ПХГ в Европе общей мощностью 31 млрд куб. м. В течение последних лет использовалось около 50% этой мощности.

Storengy – дочерняя компания французской энергокомпании Engie, уже 60 лет проектирует, строит и эксплуатирует газохранилища. Оператор имеет 21 ПХГ во Франции, Германии и Великобритании общей мощностью 12,2 млрд куб. м. Как активный участник энергетического рынка Storengy предлагает свой технический опыт многим партнерам во всем мире.

CMS Cameron Nabarro Olswang – международная юридическая фирма с главным офисом в Лондоне (Соединенное Королевство) предоставляет услуги различным отраслям, особенно энергетическому сектору. Компания входит в состав организации юридических фирм CMS и имеет 71 офис в 40 странах мира.