Die Welt: США отменяют законы нефтяного рынка

Парадокс на энергетических рынках: несмотря на низкие цены, американцы вводят в эксплуатацию одну буровую вышку за другой, и провоцируют нефтяной картель ОПЕК. Очищение рынка иного рода.

Об этом пишет Хольгер Цшепиц в статье ''США отменяют законы нефтяного рынка", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Лучшее лекарство от низких цен – это низкие цены. В таком случае рынок самоочищается. Это одно из основных рыночных правил. Если цены на конкретный товар остаются на низком уровне, продавцы покидают рынок. И если предложение снижается, цены снова растут автоматически.

Но в настоящее время этот автоматизм не срабатывает на энергетических рынках . Хотя цены на нефть упали значительно ниже 50 долларов, американские нефтедобывающие компании постоянно увеличивают мощности. На прошлой неделе компании по добыче сланцевой нефти ввели в эксплуатацию еще две вышки.

Количество активных так называемых установок увеличилось до 765, самый высокий уровень с апреля 2015 года. С мая 2016 года количество выросло более чем в два раза (с 316). Это примечательно, поскольку цены на нефть существенно не изменились.

"Очищение нефтяного рынка, скорее всего, состоится позже", - сказал Майкл Поулсен, аналитик исследовательской фирмы Global Risk Management.

Слишком много инвестиций в нефтяной промышленности

При этом, важны два аспекта. С одной стороны, энергетические компании надеются, что мировой спрос на нефть снова значительно возрастет. Учитывая синхронное восстановление экономики, это предположение не кажется слишком смелым. С другой стороны, добывающие компании значительно сократили свои расходы. Для компаний добыча окупается и при низких ценах на нефть. Особенно для компаний, которые делают ставку на сланцевую нефть. Процесс предусматривает добычу сырья из горной породы, и эта технология постоянно совершенствуется.

"Пока нельзя точно сказать, какая цена приведет к сбалансированию спроса и предложения", - пишет Джеффри Карри, аналитик Goldman Sachs. "Сланцевая промышленность постоянно развивается, она несет ответственность за новый мировой порядок в нефтяной сфере". По его мнению, в промышленности слишком много инвестиций, направленных на установки, что делает добычу более эффективной, и в то же время препятствует банкротствам. Он считает, что нефть может даже упасть ниже $ 40, прежде чем рынок очистится. В настоящее время нефть марки Brent торгуется на уровне 48.91 долларов США, американский сорт WTI – на уровне меньше 47 долларов.

Это провокация в отношении нефтяного картеля ОПЕК. В конце мая страны-члены договорились о продлении сокращений производства и привлекли к процессу Россию, самую большую нефтедобывающую страну. Цель состояла в том, чтобы сократить перенасыщение рынка. Теперь оказывается, что соглашения явно недостаточно. Похоже, миллиарды долларов помогли американской сланцевой промышленности сломать власть картеля и провести очищение рынка совсем другого рода.