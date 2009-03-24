Путин за создание международного газотранспортного консорциума

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает целесообразным вернутьcя к идее создания газотранспортного консорциума российских, европейских и украинских компаний.

Как сообщили УНИАН в правительстве РФ, об этом он сообщил журналистам.

В частности, В.ПУТИН напомнил, что несколько лет назад была подписана декларация о создании консорциума.

«В этом документе три подписи: Федеративная Республика Германия, Россия и Украина. Мы предложили, и тогда украинские партнеры в принципе согласились с тем, чтобы создать международный консорциум из российских, европейских и украинских компаний, который мог бы взять эту газотранспортную систему в аренду. При том, что Украинское государство не утрачивало собственности на эту газотранспортную систему, она оставалась в собственности самой Украины», - отметил В.ПУТИН.

«Мне представляется, что это было бы неплохое предложение, и считаю, что к этому можно было бы вернуться. Во всяком случае, если речь идет об использовании этой системы для прокачки нашего российского газа, то это совершенно необходимо - участие самой Российской Федерации, самого поставщика. Повторяю еще раз: без этого рассматривать любые вопросы подобного рода считаю просто несерьезным», - подчеркнул российский премьер.

По его словам, в предложенном несколько лет варианте газотранспортного консорциума предусматривалась «универсальная формула», согласно которой собственность на эту газотранспортную систему у Украинского государства не исчезает.

«Украина остается собственником ГТС, но международный консорциум, который образуется с участием украинских, российских и европейских компаний, берет ее на определенных украинской стороной, как хозяином системы, условиях в аренду на длительный срок. И берет на себя все риски, связанные с развитием и поддержанием ее в нормальном, работоспособном состоянии», - добавил В.ПУТИН.