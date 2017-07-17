"Укргазвыдобування" достигла пятилетнего максимума суточной добычи газа

Крупнейшая украинская газодобывающая компания "Укргазвыдобування" с 12 по 16 июля увеличила среднесуточную добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,5% – до 42,1 миллиона кубометров, что является максимальным показателем за последние пять лет, сообщила пресс-служба компании.

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"С 12 июля 2017 "Укргазвыдобування" пересекла отметку 42 миллиона кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние пять лет. Среднесуточная добыча газа за 12-16 июля составила 42,1 миллиона кубометров, что на 7,5%, или на 2,9 миллиона кубометров, больше фактических показателей аналогичного периода 2016 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 миллиарда кубометров, и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20").

В 2015 году "Укргазвыдобування" по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".