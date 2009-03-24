Бразилию приглашают в ОПЕК

Бразилия получила предложение вступить в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщил министр энергетики крупнейшей латиноамериканской страны Эдисон ЛОБАО.

Он отметил, что приглашение было озвучено около недели назад в Вене, однако не уточнил, из чьих уст оно прозвучало, передает AP.

По словам Э.ЛОБАО, Бразилия сможет вступить в ОПЕК, если она разработает найденные нефтяные месторождения.

Напомним, в сентябре 2008г. Бразилия отклонила предложение Ирана и Саудовской Аравии вступить в ОПЕК. Как заявлял тогда Э.ЛОБАО, страна заинтересована в переработке нефти, а не в ее экспорте.

За последний год Бразилия открыла ряд крупных подводных месторождений нефти и всерьез стала претендовать на статус энергетической державы. Так, 8 августа 2008г. нефтяная компания Petrobras объявила об открытии нового крупнейшего глубоководного месторождения нефти в бразильском бассейне Сантос, в 230 км от Рио-де-Жанейро. Запасы месторождения оцениваются в 55 млрд барр. нефти.

Справка УНИАН. В состав ОПЕК, на долю которой приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.