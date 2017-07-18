Эквадор не может выполнять соглашение с ОПЕК о сокращении нефтедобычи - СМИ

Министр нефти Эквадора Карлос Перес заявил, что его страна, столкнувшаяся с проблемой нехватки финансовых средств и сложной экономической ситуацией, не может дальше выполнять свою договоренность с ОПЕК о сокращении добычи нефти на 26 тысяч баррелей в день, сообщает Прайм.

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"С января по май Эквадор уже сократил добычу 16 тысяч баррелей в рамках соглашения ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Агентство Argus отмечает, что министр Перес обратил внимание на такие финансовые проблемы, как государственный долг, близкий к 50% ВВП, и ожидаемый бюджетный дефицит в размере 7,5% за текущий год, которые и делают невозможным дальнейшее исполнение соглашения", - говорится в сообщении.

По словам Переса, государственная нефтяная компания Petroamazonas сейчас производит около 430 тысяч баррелей в сутки, а иностранные компании, работающие в стране, - еще 115 тысяч баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия не несут никаких обязательств по сокращению добычи.