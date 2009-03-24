"Корзина" ОПЕК подорожала на 3% - до 50 долл./барр.

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК с началом текущей недели повысилась на 3% и впервые почти за четыре с половиной месяца превысила значение 50 долл./барр. Так, по состоянию на 23 марта "корзина" ОПЕК подорожала на 1,41 долл., а ее цена официально составила 50,18 долл./барр. - самый высокий показатель с 11 ноября 2008г.

Справка УНИАН. В марте 2008 года корзина была расширена до 13 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Термин "корзина ОПЕК" был официально введен 1 января 1987 года.