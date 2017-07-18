Антрацита хватает: Приднепровская и Криворожская ТЭС запустили свои энергоблоки

Криворожская и Приднепровская теплоэлектростанции, входящие в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, включили в сеть свои энергоблоки для прохождения пикового потребления электроэнергии в летние месяцы 2017 года после накопления достаточных запасов дефицитного угля антрацитовой группы, сообщила пресс-служба ДТЭК.

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"17 июля ДТЭК Приднепровская и Криворожская ТЭС включили в сеть свои энергоблоки для прохождения летнего пика потребления электроэнергии. Энергоблоки №9 мощностью 150 МВт Приднепровской ТЭС и №5 мощностью 300 МВт Криворожской ТЭС, по команде НЭК "Укрэнерго", работают в энергосистему Украины и компенсируют вышедшие в ремонт энергоблоки атомных станций", - сказано в сообщении.

Сообщается, что текущие ремонты были проведены на двух энергоблоках Приднепровской ТЭС. Сейчас на ДТЭК Приднепровской ТЭС ведется проектная подготовка к переводу энергоблоков №7 и №8 на использование угля марки "Г", который добывается на украинских шахтах.

"Работу на газовом угле энергоблоки начнут вместе с отопительным сезоном 2017/2018. ДТЭК минимизирует риски нехватки топлива зимой: станция планирует использовать как антрацитовый, так и газовый уголь. Это дает гарантию своевременного начала отопительного сезона для жителей левобережного Днепра и жилмассива Приднепровский", - сказано в сообщении.

Активная ремонтная кампания продолжается и на ДТЭК Криворожской ТЭС. Здесь в финальной стадии находится реконструкция 1-го энергоблока. Сейчас на станции ведется установка современных электрофильтров, которые приведут уровень выбросов в атмосферный воздух от энергоблока к европейским нормам.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Для обеспечения стабильной работы станций, ДТЭК начал поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме 675 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн.

По информации ДТЭК, Криворожская и Приднепровская станции были остановлены в начале апреля этого года на фоне нехватки топлива.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская", шахтоуправление "Обуховская" и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.