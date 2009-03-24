Участие России в модернизации украинской ГТС возможно

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает возможным участие российских компаний в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Несомненно, российская сторона, ее специалисты, предприятия являются желанными участниками этого процесса… Я больше чем уверен, что российская сторона будет приглашена для участия в проекте», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он уточнил, что Украина выступает за участие России в модернизации ГТС на тех условиях, которые Украина предварительно согласовала с Европейским Союзом и международными финансовыми структурами.

«Речь идет о прозрачных и четких условиях кредитования и возвращения этих кредитов», - добавил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что безопасность и надежность украинской ГТС является выгодной для Украины, России и Европейского Союза.

“Газотранспортная система Украины – это механизм взаимодействия между Россией, Украиной и ЕС. Поэтому надежность и современность этой системы является общими интересами России, Украины и европейских потребителей газа”, - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также позитивно оценил достигнутые договоренности по модернизации украинской ГТС, и считает, что подписанное совместное заявление по результатам переговоров фиксирует стратегическое значение ГТС как надежного элемента поставок газа в Европу и дает позитивный сигнал другим международным инвесторам о целесообразности вложения средств в модернизацию украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Всемирный банк (ВБ) 23 марта в Брюсселе подписали Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины (ГТС).

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза Украины».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.

Вчера, 23 марта, на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что Украина и Европейский Союз планируют привлечь Россию к модернизации газотранспортной системы.

Что же касается России, то, как сообщал УНИАН, российская делегация, присутствовавшая в понедельник, 23 марта, на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил недовольство проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

ОАО «Газпром» считает, что модернизацию украинской газотранспортной системы лучше всего проводить в рамках международного консорциума.

Как отметил 23 марта в Брюсселе заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, на сегодня консорциум уже зарегистрирован, и по 50% его акций принадлежит «Газпрому» и НАК «Нафтогаз Украины».

При этом В.ГОЛУБЕВ отметил, что к консорциуму могли бы присоединиться и европейские компании, в частности итальянские или немецкие.